Il centrale di difesa salterà anche Lecce, non è ancora a posto. Il club ha deciso se intervenire o meno in questi ultimi giorni di mercato

La difesa dell'Inter lascia tranquillo Simone Inzaghi. Il tecnico sta facendo a meno del suo totem Acerbi da tempo, oltre che di Bisseck, ma la squadra sembra non risentirne. Si è parlato anche di mercato, per sostituire il centrale, il club ha deciso cosa fare in questa sessione invernale.