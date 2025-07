"Quando si era sparsa la voce dell'interesse dell'Al Hilal per Francesco Acerbi era stato un attimo a fare uno più uno: Simone Inzaghi di nuovo assieme a uno dei suoi pupilli, che lui stesso aveva portato all'Inter e che avrebbe gradito allenare anche nelle nuova esperienza araba. La realtà, però, racconta qualcosa di diverso: al momento l'opzione Al Hilal è da scartare anche perché il progetto del fondo sovrano arabo punta su profili più futuribili, non necessariamente giovani ma neppure nella fase finale della carriera (per Acerbi a febbraio saranno 38 anni)".