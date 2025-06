Fabregas, come detto, è il preferito. Se arrivasse lo spagnolo da valutare alcuni giocatori come Frattesi e Acerbi.

Una volta stabilito chi siederà sulla panchina dell'Inter si ragionerà anche sul futuro di alcuni giocatori dell'attuale rosa. Fabregas, come detto, è il preferito. Se arrivasse lo spagnolo da valutare alcuni giocatori come Frattesi e Acerbi.

ACERBI - "Adesso tutto rimarrà congelato, almeno fino a quando il nuovo allenatore non prenderà possesso di Appiano. Poi ci sarà da capire. Se a sedersi sulla panchina dell’Inter fosse Fabregas, ad esempio, la centralità di Acerbi nel progetto potrebbe essere messa in discussione. L’ex Lazio si esalta col blocco basso ma le idee del tecnico catalano vanno in un’altra direzione, difesa alta e riconquista. A questo va aggiunto che a febbraio Acerbi compirà 38 anni: la linea verde dettata da Oaktree impone ulteriori riflessioni. Acerbi ha ancora un anno di contratto, ma l’Inter può cambiare il finale della storia. Come? Esercitando una clausola di uscita unilaterale inserita nell’ultimo rinnovo, stessa opzione peraltro presente nei contratti di Sommer, Darmian, Mkhitaryan e De Vrij, gli altri ultratrentenni dell’organico nerazzurro. Quello che è pressoché certo è che Acerbi e gli altri “vecchi” – i cui ingaggi pesano complessivamente circa 21 milioni lordi a stagione nelle casse del club – partiranno per gli Stati Uniti: ogni eventuale decisione è rimandata al ritorno dal Mondiale per club", riporta La Gazzetta dello Sport.