Tiene banco in casa Inter il caso legato alle condizioni di Francesco Acerbi. Il centrale martedì ha lasciato Appiano prima dell'allenamento: non è partito per Praga e non sarà a disposizione nemmeno per Lecce. Il difensore, scrive Tuttosport, "è tornato ai box e il rientro a pieno ritmo non è nemmeno particolarmente vicino.