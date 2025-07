Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il quotidiano parlava dell'interesse dell'Inter nei confronti di Granit Xhaka . I nerazzurri punterebbero sul centrocampista svizzero in caso di addio di Hakan Calhanoglu , fortemente corteggiato dal Fenerbahce e tentato di tornare in Turchia. Intervistato da WELT, l'amministratore delegato del Leverkusen, Fernando Carro , non ha chiuso le porte a una partenza di Xhaka in caso dovesse arrivare una buona offerta.

"Granit sa di essere un giocatore molto importante per noi, dentro e fuori dal campo, come leader. Ha ancora tre anni di contratto e il nostro desiderio e obiettivo è che rimanga con noi. Se, alla fine, arriverà un'offerta che sia molto vantaggiosa per lui, ma anche per noi, allora ci siederemo e ne parleremo. Solo se sarà una situazione vantaggiosa per entrambi. Al momento diamo per scontato che Granit rimarrà con noi".