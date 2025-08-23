Sarà rivoluzione in casa Inter. Non ha dubbi Sportmediaset, che si sbilancia e parla di addii pressoché sicuri nella rosa allenata da Cristian Chivu. “L'ufficialità di Andy Diouf ha regalato a Cristian Chivu il profilo di cui aveva bisogno per completare la mediana, ma il mercato dell'Inter non è ancora finito.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, questi addii già decisi: sarà vera rivoluzione nel prossimo mercato
calciomercato
Inter, questi addii già decisi: sarà vera rivoluzione nel prossimo mercato
Sarà rivoluzione in casa Inter: non ha dubbi Sportmediaset, che si sbilancia e parla di addii pressoché sicuri nella rosa allenata da Chivu
Il focus della dirigenza nerazzurra ora si sposta qualche metro più indietro, visto che la retroguardia necessita di una pedina in più a prescindere dall'eventuale partenza di Benjamin Pavard o meno (piace a Galatasaray, Lille, che proprio oggi ha raccontato le difficoltà dell'affare, e NEOM).
Vero che la vera rivoluzione sembra prevista la prossima estate, con Acerbi, de Vrij e Darmian che andranno a scadenza e dovrebbero salutare, ma è naturale che l'Inter inizi a programmare già il futuro con alle porte un'altra stagione piena di impegni e la possibilità di fare un investimento anche nell’immediato”, si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA