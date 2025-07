Possibile addio clamoroso in casa Inter! Sono giorni caldissimi dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club, occhio al futuro di Yann Sommer

"Da monitorare la questione di Yann Sommer in casa Inter. Da quanto mi risulta, può davvero lasciare Milano: l’Inter non chiude le porte a una sua partenza in estate. Quando ci sono state le prime chiamate del Galatasaray, mi risulta non ci sia stata una chiusura dell’Inter, anzi, c’è stata un’apertura a lasciarlo andare qualora il giocatore decidesse di andare.