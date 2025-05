L’Al Hilal fa sul serio per Inzaghi: ecco il preferito del presidente Beppe Marotta in caso di addio di Simone

L’Al Hilal fa sul serio per Simone Inzaghi e in Arabia Saudita parlano addirittura di offerta già accettata da parte dell’allenatore. Si tratterebbe di un contratto triennale da 50 milioni di euro. Il Corriere della Sera riporta quanto trapelato da SSC (una delle maggiori emittenti sportive saudite) e parla del preferito del presidente Beppe Marotta per la panchina nerazzurra.