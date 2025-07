"Taremi pesa a bilancio fino al 2027 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti più bonus a stagione e per il quale l'Inter è alla ricerca di una soluzione in uscita. Per liberare spazio salariale e una casella per l'arrivo di un altro giocatore offensivo, con caratteristiche differenti rispetto agli altri attaccanti in rosa. Preferibilmente un trequartista o comunque un giocatore di fantasia in grado di muoversi tra le linee, assecondando le idee di calcio di Cristian Chivu".