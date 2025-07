Le rivelazioni del procuratore del difensore belga del Genoa, nel mirino del club nerazzurro per rinforzare il reparto arretrato

Fabrizio Lioi, agente di Koni De Winter, ha parlato del difensore del Genoa e delle voci sull’Inter ai microfoni di TuttoJuve.

“La Juventus non è su Koni De Winter, oggi è un discorso chiuso. I contatti ci sono stati con altri club, poi è chiaro come va il mercato e domani può anche cambiare la situazione attuale. Koni sta benissimo al Genoa, questa è una cosa che voglio chiarire. Il ragazzo è reduce dalla seconda stagione in rossoblù, si è trovato bene con Gilardino e Vieira (che considera un allenatore top) ed è cresciuto molto. Il Genoa, nella persona di Marco Ottolini, gli ha permesso di fare il grande salto in Serie A. La città è bellissima, lo stadio è fantastico, la tifoseria è molto calda e questo è molto apprezzato dal ragazzo".

Sul possiible addio al Genoa:

“Non è un mistero che il Genoa è un club che vende sul mercato. E' stato lo stesso presidente ad affermarlo un paio di giorni fa. Ha detto, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, che le risorse derivate dalle cessioni dello scorso mercato estivo, come Gudmundsson, sono state utilizzate dalla precedente proprietà per necessità contingenti e per l'iscrizione alla Serie A 24/25 e che le operazioni attuali serviranno esclusivamente a sostenere il club nel suo percorso di progressiva, crescita e stabilità. È un discorso che ci sta tutto. Qui non è il ragazzo che se ne vuole andare o il Genoa che lo vuol vendere a tutti i costi, è semplicemente la dinamica del mercato. Koni è stato messo in vetrina, se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe partire. Questa è la situazione”.

La rivelazione sull’Arabia:

“Ci sono tanti i club, alcuni di questi che fanno le coppe sono avanti a priori e sono delle piste su cui stiamo lavorando. Per rispetto non voglio nominare nessuna squadra, però il ragazzo ha le sue preferenze. E' normale, penso, in quanto un giocatore ambisce a giocare in piazze più importanti. Altrimenti non varrebbe la pena muoversi. Negli ultimi giorni è arrivata per lui un'offerta monstre dall'Arabia, ma Koni non l'ha presa in considerazione: vuole restare in Europa e giocare nelle competizioni più importanti. I colloqui stanno andando avanti, la sua intenzione è di ascoltare a tutti senza preclusioni e poi prenderà la sua decisione con calma. Non è un ragazzo che si monta la testa facilmente".