Ci sarebbe anche Gigio Donnarumma tra i nomi a cui sta pensando l'Inter per il futuro. Il contratto in scadenza nel 2026 contribuisce ad alimentare la suggestione del suo possibile approdo in nerazzurro, approfittando della condizione vantaggiosa. Anche di questa possibilità ha parlato Enzo Raiola, suo procuratore, in una intervista concessa a TuttoSport a pochi giorni dalla finale di Champions proprio tra PSG e Inter. Qui uno stralcio: