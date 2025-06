L'Inter ci crede, non lo vende, né per 25 milioni né per nulla. Ha rinnovato fino al 2030 e tutti lo aspettiamo di vederlo protagonista con la maglia nerazzurra. Io di dubbi ne ho zero: così come per gli altri due fratelli. Con cui è legatissimo", dice ancora Giuffredi gelando i sogni di Torino, Bologna e Fiorentina.