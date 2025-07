Il giovane attaccante sembrava destinato a vestire una nuova maglia in tempi brevi, ma qualcosa ha rallentato la definizione del suo trasferimento. “ Su di lui c’erano la Fiorentina e il Cagliari, che erano molto vicine al giocatore, ma alla fine le trattative si sono rallentate ”, ha spiegato Giuffredi a Radio CRC, sottolineando come il calciomercato sia fatto anche di ostacoli imprevisti.

Nonostante gli stop, il futuro dell’attaccante non sarà a Milano . “ Sebastiano Esposito andrà comunque in un’altra squadra ”, ha ribadito Giuffredi, chiudendo definitivamente la porta a una permanenza all’Inter. Per il classe 2002 si aprono quindi nuovi scenari, con club italiani e stranieri pronti a tornare alla carica una volta risolti gli intoppi delle ultime ore.

Nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi sviluppi: la priorità del giocatore è quella di trovare continuità e centralità nel progetto tecnico, elementi fondamentali per la sua crescita dopo le esperienze in prestito tra Italia e Svizzera. L’Inter, dal canto suo, resta in attesa della soluzione migliore per valorizzare un talento che, nonostante gli alti e bassi, continua a far parlare di sé.