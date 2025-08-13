FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, agenti Lookman in Italia. Ma l’Atalanta ora chiede di più: “Richiesta può arrivare…”

calciomercato

Inter, agenti Lookman in Italia. Ma l’Atalanta ora chiede di più: “Richiesta può arrivare…”

Lookman
Questa potrebbe essere la settimana decisiva nella vicenda Lookman. Come riferisce Il Giornale, presto gli agenti del calciatore saranno in Italia
Marco Macca Redattore 

Questa potrebbe essere la settimana decisiva nella vicenda Lookman. Come riferisce Il Giornale, presto gli agenti del calciatore saranno in Italia per provare a sbrogliare la matassa:

Inter, agenti Lookman in Italia. Ma l’Atalanta ora chiede di più: “Richiesta può arrivare…”- immagine 2

"Il gioiellino (Leoni, ndr) classe 2006 e prossimo alla convocazione in nazionale da parte di Gattuso fa gola ai Reds, che hanno già avviato i contatti con gli emiliani. Una mossa che può far saltare il banco, tagliando fuori l’Inter (da mesi corteggia il giovane difensore ex Samp)".

Inter, agenti Lookman in Italia. Ma l’Atalanta ora chiede di più: “Richiesta può arrivare…”- immagine 3
Getty Images

"A proposito dei nerazzurri: nelle prossime ore sono attesi in Italia gli agenti di Lookman. Trattativa pronta a ripartire con l’Atalanta (chiede 50-55 milioni) per il nigeriano, che vuole trasferirsi a Milano e continua a ribadire la volontà di lasciare la Dea. Il numero 11 si trova a Londra".

(Fonte: Il Giornale)

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA