Questa potrebbe essere la settimana decisiva nella vicenda Lookman. Come riferisce Il Giornale, presto gli agenti del calciatore saranno in Italia per provare a sbrogliare la matassa:
"Il gioiellino (Leoni, ndr) classe 2006 e prossimo alla convocazione in nazionale da parte di Gattuso fa gola ai Reds, che hanno già avviato i contatti con gli emiliani. Una mossa che può far saltare il banco, tagliando fuori l’Inter (da mesi corteggia il giovane difensore ex Samp)".
"A proposito dei nerazzurri: nelle prossime ore sono attesi in Italia gli agenti di Lookman. Trattativa pronta a ripartire con l’Atalanta (chiede 50-55 milioni) per il nigeriano, che vuole trasferirsi a Milano e continua a ribadire la volontà di lasciare la Dea. Il numero 11 si trova a Londra".
(Fonte: Il Giornale)
