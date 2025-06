Ho incontrato Hakan Çalhanoğlu in un bar 10 giorni fa. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Abbiamo parlato della finale di Champions League. Hakan Çalhanoğlu ha detto che non sarebbe rimasto in Europa, questo era certo. Ha detto che sua moglie non era molto interessata all'Arabia Saudita. Ha detto di essere indeciso tra il Qatar e il Galatasaray e che il suo cuore era rivolto al Galatasaray.