Marco Astori Redattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 22:24)

La pista Galatasaray per Hakan Calhanoglu si fa sempre più calda: come anticipato stamattina da FcInter1908, il club turco è pronto ad incontrare l'agente del centrocampista Gordon Stipic per capire la fattibilità dell'operazione.

Intanto arrivano importanti conferme sulla possibilità che Calha lasci l'Inter per tornare in patria. Serhat Akın, giornalista turco, ha svelato questo retroscena:"Se è qualcosa che può arrivare al cuore della gente, allora lo dico. Hakan è come un fratello per me. Un giorno, dopo che gli abbiamo scritto, mi ha mandato un messaggio vocale.

Da lui erano le otto e mezza del mattino. Sta ancora facendo delle terapie e non è certo se potrà giocare oppure no. In questo momento è in ritiro. E mi ha detto chiaramente: 'Siamo in contatto con il Galatasaray. Il Galatasaray mi vuole' – e ha aggiunto – 'Anch’io voglio il Galatasaray'. Questo è tutto quello che posso dire".