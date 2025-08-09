SI – Al Hilal alla ricerca di un ds: Ausilio tra i nomi più apprezzati dal club

Il club saudita dell’Al Hilal è alla ricerca di un rinforzo dirigenziale di peso. Secondo quanto riporta il giornalista di SportItalia, Gianluigi Longari, uno dei candidati più apprezzati dal board del club sarebbe Piero Ausilio, attuale Direttore Sportivo dell’Inter.
Il club saudita, forte anche dell’ingaggio di Simone Inzaghi sulla panchina, sembra intenzionato ad affiancare al tecnico una figura dirigenziale esperta e di alto profilo, identikit che corrisponde al profilo del ds nerazzurro.
