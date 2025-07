Attraverso un video sul suo canale YouTube, Giovanni Albanese , giornalista de La Gazzetta dello Sport molto vicino alle vicende Juventus, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic . A detta sua, il serbo può diventare un'occasione per l'Inter nell'estate 2026: "Il calciatore non ha offerte spendibili che ritiene all'altezza delle proprie ambizioni: Arabia e Turchia sono contesti che ha già rimbalzato, ha allontanato la possibilità Fenerbahce.

Lui punta i piedi, in assenza di soluzioni credibili, la soluzione Milan è percorribile se la Juve apre ad un prestito e non ad una compravendita. C'è un'altra questione: lui potrebbe puntare i piedi per arrivare a scadenza e liberarsi a parametro zero. Questo darebbe alla Juve il peso di dover pagare i bonus fedeltà fino a 12 milioni il prossimo giugno: e oggi c'è un club che si sta muovendo sotto traccia convincendolo a puntare i piedi affinché possa poi avere facilità a prenderlo l'estate prossima.

Quel club potrebbe essere l'Inter: ci sono loro piuttosto che il Milan, anche perché il club nerazzurro nel futuro prossimo dovrà indirizzare una minirivoluzione in attacco. E Vlahovic può diventare un'occasione per l'estate prossima. Chissà che poi possa esserci un tentativo a gennaio ma non entriamo nel merito: Vlahovic però potrebbe non vedere il futuro lontano dalla Serie A e potrebbe diventare un'ipotesi concreta per l'Inter".