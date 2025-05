"L'esito della finale e la scelta di Conte saranno due mosse decisive per la composizione del nuovo assetto delle panchine: in attesa del rientro dopo lo stop c'è anche Allegri, corteggiato dal Milan e, soprattutto, da Aurelio De Laurentiis, che non vuole rischiare di non avere un big in caso di addio di Conte (...). Max non ha fretta (...). Da domenica, infatti, potrebbe spuntare anche la candidatura dell'Inter per l'eventuale successione di Simone Inzaghi".