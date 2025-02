In vista della prossima stagione, la dirigenza dell'Inter è chiamata a svecchiare la rosa. Va letto in quest'ottica l'investimento importante fatto su Petar Sucic, centrocampista della Dinamo Zagabria classe 2003. Quello di Sucic potrebbe non essere il solo investimento in mezzo al campo, perché i nerazzurri seguono con grande attenzione Gustavo Sà, giovane centrocampista del Famalicao.