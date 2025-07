L’Atalanta ci sta pensando. Un anno aveva promesso al nigeriano di lasciarlo partire a fronte di una proposta congrua. Quell'offerta è arrivata, quindi a Zingonia, il quartier generale atalantino, è iniziata una fase di riflessione . Marotta ha ribadito ieri che l'affare non durerà a lungo. Tempo due o tre giorni e poi si capirà come andrà a finire.

Il contratto di Lookman

Lookman è l’obiettivo numero uno dell’Inter per l’attacco. I piani alti hanno raggiunto un accordo con il nigeriano e i suoi agenti da settimane: 4,5 milioni di euro netti a stagione (più bonus) fino al 2030. Ora l’Atalanta dovrà decidere se accettare l’offerta dell’Inter o dire ancora di no. In quel caso, Ausilio e Marotta vireranno su altri profili”, si legge sul sito della rosea.