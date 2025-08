Non ci sono solo i soliti nomi noti sulla lista dell'Inter in caso di mancato accordo definitivo con l'Atalanta per Lookman

2 agosto 2025

Non ci sono solo i soliti nomi noti sulla lista dell'Inter in caso di mancato accordo definitivo con l'Atalanta per Lookman. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, infatti, i nerazzurri pensano anche ad altri profili molto suggestivi, come per esempio Adeyemi del Borussia Dortmund:

"Tornando in Bundesliga, attenzione a Karim Adeyemi. Anche lui già coinvolto in trattative "italiane" (piace al Napoli), vale 40 milioni di euro ma si trova bene al Borussia Dortmund e sarebbe affare di difficile concretizzazione. Arduo pure arrivare ad Antonio Nusa, altro nome nell'orbita azzurra - d'altronde Conte sta cercando un esterno offensivo - che però costa 50 milioni e per il quale il Lipsia non è disposto a fare sconti".

"Di Dejan Kulusevski, ex Atalanta, Parma e Juventus oggi al Tottenham dove sta recuperando dall'infortunio al ginocchio destro, si è sentito parlare solo tra tifosi, un po' come per Marco Asensio, che era stato proposto a gennaio, ma ora sembra vicino al Fenerbahce. E che dire di Mateo Kovacic? Ha lasciato bei ricordi nella dirigenza interista ma pure lui sta recuperando da un infortunio al tendine d'Achille".

