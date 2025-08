Tuttosport propone tre nomi come possibili alternative a Lookman: il primo in lista non è Nkunku e non c'è Nico Gonzalez

Matteo Pifferi Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 11:02)

La trattativa con l'Atalanta per Lookman ha subito una brusca frenata quando la dirigenza atalantina ha rifiutato ufficialmente la proposta dell'Inter di 42 mln più 3 di bonus.

"L’Inter aveva presto capito che qualcosa non andava, ma probabilmente non attendeva che l’Atalanta si irrigidisse anche dopo il rilancio fatto, in cui è stata cambiata la formula dell’affare (da prestito con obbligo di riscatto a cessione a titolo definitivo) ed è stata aumentata la proposta economica. Lookman - che, ricordiamo, ha un accordo per un contratto fino al 2030 a 4 milioni a stagione - ora dovrà adoperarsi per far sì che le parti convergano sulla valutazione del cartellino (dovrebbero essere a quota 50 milioni, magari da raggiungere con i bonus)", commenta Tuttosport che poi fa il punto sulle possibili alternative, con una sorpresa su Nkunku:

"Stante le premesse, sarà un week-end di lavoro per gli agenti tedeschi del nigeriano (la Roof, Representatives Of Outstanding Footballers) mentre l’Inter, dal canto suo, dovrà giocoforza riprendere in mano i file legati alle possibili alternative, non fosse altro perché la trattativa non può avere tempi biblici. Il primo della lista dietro a Lookman è Loïs Openda che è in uscita dal Lipsia (lui vuole la Champions e il club della Red Bull si è già assicurato il suo sostituto, vale a dire Johan Bakayoko), poi a ruota seguono Ben Seghir e Nkunku"