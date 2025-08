Visto lo stallo nella trattativa Lookman con l'Atalanta, l'Inter valuta anche altri nomi per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Cristian Chivu. Sulla lista dei nerazzurri non ci sarebbero solo Openda e Nkunku, secondo quanto riferisce Sport Mediaset, ma anche gli italiani Chiesa e Raspadori, che tra l'altro l'Inter mesi fa aveva valuto nell'ambito di un possibile scambio con Frattesi. Si legge:

"Gli azzurri lo valutano 30 milioni di euro, se ne era anche parlato quando i Napoli avevano provato a prendere Frattesi. In Inghilterra c'è invece Federico Chiesa, voglioso di tornare in Italia, accostato proprio all'Atalanta in caso di addio di Lookman. Costi abbordabili vista la difficile scorsa stagione (14 presenze, 2 gol e 2 assist), siamo sui 13-15 milioni di euro, e i Reds che di sicuro non ostacolerebbero l'addio magari accollandosi parte dello stipendio da 7,5 milioni".