Gli aggiornamenti di mercato dell'Ansa sull'Inter: novità su Leoni, Calhanoglu e Sebastiano Esposito, con Carboni che andrà al Genoa

Matteo Pifferi Redattore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 21:16)

È ancora il Napoli ha realizzare il colpo di mercato della giornata. Noa Lang ha superato le visite mediche ed è ufficialmente un nuovo giocatore dei campioni d'Italia.

L'esterno olandese è così a disposizione di Antonio Conte che lo ha scelto per le sue doti realizzative e si aiuto ai compagni nel reparto offensivo: lo scorso anno con il Psv ha realizzato 14 gol e 12 assist. Gli azzurri dovrebbero chiudere domani anche per Sam Beukema, che farà le visite per poi firmare, ma intanto sono a buon punto le trattative con l'Udinese per arrivare a Lorenzo Lucca.

L'Inter, intanto, blinda Hakan Calhanoglu: il centrocampista non tornerà in Turchia. Lo ha assicurato il presidente Giuseppe Marotta: "E' un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima, quando convocato". Il suo cartellino è valutato dal club meneghino non meno di 30 milioni, cifra che il Galatasaray non intende offrire.

I nerazzurri stanno spingendo intanto per il giovane difensore Giovanni Leoni del Parma, mentre cedono Valentin Carboni in prestito al Genoa. Molte le pretendenti per Sebastiano Esposito che però potrebbe fermarsi in nerazzurro.

(ANSA)