Con un mercato di gennaio relativamente tranquillo (con le sole operazioni Buchanan in uscita e Zalewski in entrata portate a termine), l'Inter ha avuto la possibilità in questi giorni di portarsi avanti in vista del mercato estivo. Come riferisce TMW, infatti, i nerazzurri hanno già piazzato il primo colpo dell'estate a centrocampo: si tratta di Petar Sucic, che arriverà dalla Dinamo Zagabria a titolo definitivo. Si legge: