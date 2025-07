Cds – Incredibile come si è aperta la pista Lookman-Inter: tutto è nato da…

L'affare nato durante i dialoghi per Ederson

I bergamaschi non fanno sconti, ma nemmeno opposizione. Anzi, in casa Atalanta la cessione di Lookman è stata pianificata da tempo. È lui il giocatore individuato per fare cassa e finanziare le nuove operazioni di mercato. Una linea comunicata più volte all’Inter, soprattutto nei giorni in cui Marotta e Ausilio avevano chiesto informazioni su Ederson, prima che la permanenza di Calhanoglu fosse definita. Il messaggio è stato sempre lo stesso: “Ederson è incedibile, i soldi li prendiamo da Lookman”.