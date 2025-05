Ma l’allenatore non ha già detto sì, come scrivono con certezza a Riad. E anzi, all’Inter non ha comunicato nulla riguardo il suo futuro. Per la società nerazzurra vale la fiducia riposta nel tecnico a più riprese. E anche quella ribadita pubblicamente dal presidente Marotta, ultimo passaggio ufficiale prima della partita di Como: “Siamo in simbiosi con Inzaghi, è l’artefice di questo ciclo straordinario, vogliamo continuare con lui, a bocce ferme faremo la nostra proposta di rinnovo ma il suo contratto non è in scadenza. Non credo ci siano campanelli contrari”. Anche perché la settimana non è di quelle banali: tra sei giorni a Monaco è in programma la finale di Champions con il Psg", si legge.