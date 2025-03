La stagione di Arda Guler non sta andando secondo le aspettative: il talentuoso centrocampista turco, classe 2005, sta trovando poco spazio nelle rotazioni del Real Madrid, chiuso da una concorrenza spaventosa. I dati sul suo impiego sono emblematici: nelle 29 presenze stagionali fin qui collezionate, solamente 10 volte è partito titolare, per un totale di 1081 minuti giocati, ovvero poco più di mezz'ora a partita. Troppo poco per poter incidere. Per questo motivo, secondo Sport, l'ex Fenerbahce avrebbe deciso di cambiare aria già in estate, a maggior ragione se Carlo Ancelotti dovesse rimanere sulla panchina dei blancos.