Il Newell's Old Boys era stato a Milano per trattare i due giocatori che adesso si allontanano, secondo fonti argentine, dal club nerazzurro

Avevamo intercettato il presidente del Newell's Old Boys a Milano dopo un incontro con l'Inter nel quale si era parlato di Tomas Perez e Mateo Silvetti. Per il primo si parlava di una trattativa in pratica ai dettagli con i bonus da discutere. Invece sul secondo il dirigente aveva già spiegato che per il momento non c'era nessun accordo. Ora dall'Argentina arrivano nuove indiscrezioni di mercato sui due giocatori nei mirini nerazzurri.