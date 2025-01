Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Attilio Lombardo, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida con la Juve di domani: “Per quanto riguarda Antonio Conte credo che non ci siano più aggettivi per definirlo, credo fortemente che sia uno dei più grandi allenatori in circolazione, per quanto riguarda Thiago Motta credo sia un allenatore molto preparato ma che debba ancora capire che nella Juventus non basta avere il predominio del gioco ma raggiungere i risultati”.