"Su San Siro il Consiglio comunale si è espresso più volte, l'ultima non più di due mesi fa. La maggioranza, mantenendo un confronto aperto con le singole voci in dissenso, ha sempre tenuto sui punti fermi votati in Aula". Lo chiarisce la capogruppo del Pd in Consiglio comunale Beatrice Uguccioni, in una nota congiunta con il consigliere Bruno Ceccarelli, presidente della commissione Rigenerazione urbana, dopo la commissione che si è tenuta oggi sul tema stadio.