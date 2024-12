Luca Marchetti, a Radio Dee Jay, ha parlato di calciomercato con Caressa e Zazzaroni e si è soffermato anche sulla possibile cessione di Marko Arnautovic. Il giornalista, esperto di mercato di Skysport, ha sottolineato: «Se l'Inter lo cede a gennaio? Mettiamola così, lo vorrebbe al Torino, interessa molto ai granata. Ma non sono convinto che l'Inter lo ceda perché, anche se c'è Correa, andrebbe poi di fatto sostituito. E il giocatore non sembra intenzionato ad andare via, anche se si potrebbe provare a convincere con un contratto magari più lungo».

Il direttore del Corriere dello Sport sul giocatore austriaco ha aggiunto: «Arnautovic non vuole andare via. E ha un carattere particolare, non lo smuove niente e nessuno quando decide una cosa. L'Inter è in Champions e può vincere lo scudetto, con tutto il rispetto del Torino, perché dovrebbe lasciare Milano? Poi non è neanche più un ragazzino».