L'Inter non dovrebbe fare altre operazioni in uscita. In sede nerazzurra non sono arrivate offerte per l'attaccante

Il mercato dell'Inter dovrebbe chiudersi con l'arrivo in prestito dalla Roma di Zalewski. In giornata dovrebbero esserci novità per l'esterno polacco che dovrebbe presto unirsi alla squadra di Inzaghi. Dopo le cessioni in prestito di Palacios e Buchanan, quindi, non sono previste altre uscite, nemmeno in attacco.

Secondo il Corriere della Sera, "L’Inter nega di aver ricevuto sondaggi da Firenze per Arnautovic e aspetta per oggi la risposta definitiva della Roma per Zalewski con cui sta trattando il rinnovo prima della cessione in prestito".