Secondo quanto riporta As "Il Betis sta trattando con l'Inter per il trasferimento del 23enne centrocampista difensivo albanese Kristjan Asllani . Il club italiano vuole incassare dal giovane regista, ma che non si è ancora affermato come titolare in nerazzurro, e chiede circa 10 milioni di euro per la sua cessione. A Heliópolis stanno cercando di assicurarsi un sostituto di Johnny Cardoso il prima possibile , visto che è pronto a partire per l'Atlético Madrid".