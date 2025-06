Pedullà – Asllani può lasciare l’Inter: cosa risulta sulla Fiorentina

“Un nome al giorno non toglie il medico di torno, ma crea soltanto confusione. Perché con un nome al giorno il tifoso medio non si raccapezza, va in difficoltà.

Il discorso vale per Ismael Bennacer che viene individuato come il rinforzo perfetto voluto da Pioli. Invece, non ci sono tracce e per ora neanche margini, il futuro di Bennacer (in prestito all’Olympique Marsiglia e di proprietà del Milan) non sarà a Firenze”, si legge.