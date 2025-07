"Dopo tre anni sarà separazione, un po’ per inevitabile scelta tecnica dopo i tanti mugugni di San Siro e un po’ perché lì, proprio nella metà del campo, bisognerà fare spazio a un più complesso restyling di tutto il reparto chiave. Nel posto in squadra occupato da Kristjan Asllani già dal 2022, è ormai arrivato Petar Sucic, centrocampista dal carattere timido, ma baldanzoso quando c’è da battagliare in campo, come hanno visto dal vivo i “picchiatori” del River Plate a Seattle. E poi, compatibilmente ai tormenti di Calhanoglu tentato dal ritorno in patria, bisognerà fare spazio all’ingresso di un big nello stesso reparto. L’identikit dell’atalantino Ederson è ormai manifesto, con tutte le difficoltà e le speranze del caso. Insomma, i margini perché il 23enne albanese rimanga all’Inter si sono di colpo ristretti, pur avendo giocato quattro partite su quattro dall’inizio nel Mondiale americano: in fondo, è stata una necessità", spiega La Gazzetta dello Sport.

"I nerazzurri sperano di racimolare una quindicina di milioni per Asllani e una porticina in uscita si è aperta nella Spagna del sud: in Andalusia, il Betis, ha chiesto informazioni perché in cerca di un talentino da arruolare e far crescere proprio in quella porzione di campo. L’eventualità, al momento, non scalda particolarmente il centrocampista, ma la situazione è in evoluzione rapida. Anche perché, contestualmente, saranno al lavoro anche i club: il Betis vorrebbe risparmiare qualcosa sulla vendita, ma intende puntare su una cospicua percentuale da lasciare all’inter in caso di futura rivendita", aggiunge Gazzetta.