Continua il braccio di ferro tra l'Inter e Kristjan Asllani : il centrocampista albanese è stato publicamente messo alla porta dal club nerazzurro, ma per andarsene vuole una soluzione gradita, di livello e, soprattutto, in Italia. Per questo motivo sono già state rifiutate le proposte arrivate dall'estero, su tutte quella del Betis.

Una situazione che sta irritando l'Inter, come spiega Il Giornale: "Aria pesante anche tra l'Inter e Asllani dopo che il regista albanese ha declinato alcune offerte. L'ex Empoli non rientra più nei piani nerazzurri come annunciato settimana scorsa dal dt interista Ausilio. Eppure il classe 2002 al momento non sta recependo il messaggio. Per dire addio all'Inter Asllani, infatti, aspetta un club italiano di prima fascia. Altrimenti difficilmente accetterà di fare i bagagli come testimonia il no recente nei confronti del Betis Siviglia".