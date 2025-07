Tra i nomi destinati a lasciare Milano c’è quello di Asllani

Gianni Pampinella Redattore 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 12:46)

Tra i nomi destinati a lasciare Milano c’è quello di Kristjan Asllani. Nonostante la stima di Cristian Chivu, il centrocampo sarà composto da sei elementi per l’ex Empoli non ci sarà più spazio.

"Nonostante il giovane sia apprezzato dal suo nuovo allenatore, il reparto di centrocampo dovrà contare su sei elementi, motivo per cui al momento per l’ex Empoli, appurata anche l’incedibilità di Frattesi che non si muoverà anche con un’offerta da 40 milioni, non c’è numericamente più spazio nella rosa nerazzurra: il ventitreenne è quindi nella lista dei partenti", si legge su Tuttosport.

"In Viale della Liberazione valutano il centrocampista circa venti milioni di euro, col regista che potrebbe eventualmente anche essere ceduto per 16 milioni più una importante percentuale sulla sua futura rivendita. Il Betis Siviglia apprezza Asllani, mettendolo sotto contratto per un paio di milioni netti a stagione diventerebbe tra i più pagati della rosa andalusa, ma con una offerta per il cartellino da 6-8 milioni, l’Inter non si siede nemmeno al tavolo per trattare".

"Dal canto suo il ragazzo, che ipoteticamente preferirebbe restare in Italia piuttosto che provare un’avventura all’estero, è anche seguito dalla Fiorentina, che però ad oggi non ha ancora avanzato alcuna proposta formale per il suo ingaggio".

(Tuttosport)