Il futuro di Asllani potrebbe essere a Bologna. L'ultimo aggiornamento arriva dal portale francese Footmercato:
calciomercato
In Francia – Asllani ormai è quasi del Bologna: altro incasso top per l’Inter, le cifre
"Secondo le nostre informazioni, il futuro di Kristjan Asllani all’Inter è più incerto che mai. Piero Ausilio aveva già lasciato intendere che l’avventura del centrocampista albanese fosse vicina alla conclusione, ma nuovi contatti hanno recentemente riaperto il dossier. Il Bologna è ora in pole position per assicurarsi l’ex giocatore dell’Empoli, con una trattativa ben avviata per un trasferimento a titolo definitivo attorno ai 17 milioni di euro. L’Inter manterrebbe inoltre una percentuale su un’eventuale futura rivendita.
Sempre secondo le nostre informazioni, i negoziati tra i due club stanno avanzando in un clima positivo. La società rossoblù starebbe preparando per Asllani un contratto quinquennale, segnale chiaro della volontà di renderlo un perno del proprio progetto europeo, richiesta espressa dall’entourage dell’internazionale albanese.
In passato altre squadre, come il Betis Siviglia, il Torino e la Fiorentina, avevano sondato il terreno per il giocatore, ma oggi il Bologna sembra aver preso un netto vantaggio nella corsa alla sua firma. Le prossime ore dovrebbero servire a definire gli ultimi dettagli del contratto con il 23enne, che ha già dato il proprio assenso"
© RIPRODUZIONE RISERVATA