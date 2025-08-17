Piero Ausilio aveva già lasciato intendere che l’avventura del centrocampista albanese fosse vicina alla conclusione

"Secondo le nostre informazioni, il futuro di Kristjan Asllani all’Inter è più incerto che mai. Piero Ausilio aveva già lasciato intendere che l’avventura del centrocampista albanese fosse vicina alla conclusione, ma nuovi contatti hanno recentemente riaperto il dossier. Il Bologna è ora in pole position per assicurarsi l’ex giocatore dell’Empoli, con una trattativa ben avviata per un trasferimento a titolo definitivo attorno ai 17 milioni di euro. L’Inter manterrebbe inoltre una percentuale su un’eventuale futura rivendita.