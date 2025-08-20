Kristjan Asllani è ormai pronto a lasciare l’Inter. “Asllani in chiusura”, scrive infatti La Gazzetta dello Sport nella pagina dedicata al Bologna.
Gazzetta annuncia: “Asllani in chiusura al Bologna! Quanto incasserà l’Inter”
“L’interista è davvero vicino per 10 milioni più il 40% della futura rivendita. Il club sta trattando i dettagli inerenti agli emolumenti: la richiesta iniziale è stata di 2 milioni all’anno, cifra che è il tetto di stipendio del Bologna.
Al pronti-via, insomma, non si può fare per equilibri interni. E allora la proposta è a partire da 1,5 milioni a salire inserendo l’opzione di un altro anno oltre al contratto fino al 2029. Tutto in progress”, si legge.
