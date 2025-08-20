FC Inter 1908
fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta annuncia: “Asllani in chiusura al Bologna! Quanto incasserà l’Inter”

calciomercato

Gazzetta annuncia: “Asllani in chiusura al Bologna! Quanto incasserà l’Inter”

"Asllani in chiusura”, scrive La Gazzetta dello Sport nella pagina dedicata al Bologna: ecco quanto incasserà l'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Kristjan Asllani è ormai pronto a lasciare l’Inter. “Asllani in chiusura”, scrive infatti La Gazzetta dello Sport nella pagina dedicata al Bologna.

L’interista è davvero vicino per 10 milioni più il 40% della futura rivendita. Il club sta trattando i dettagli inerenti agli emolumenti: la richiesta iniziale è stata di 2 milioni all’anno, cifra che è il tetto di stipendio del Bologna.

Al pronti-via, insomma, non si può fare per equilibri interni. E allora la proposta è a partire da 1,5 milioni a salire inserendo l’opzione di un altro anno oltre al contratto fino al 2029. Tutto in progress”, si legge.

