L'Inter ha preso una decisione per il futuro di Asllani . Il centrocampista non rientra nei piani del club nerazzurro che lo ha ufficialmente messo sul mercato, come ha ricordato anche il ds Ausilio.

"Ad Asllani non è servito il buon Mondiale per Club disputato. E sì che l’albanese negli Stati Uniti era stato una delle poche note positive. Ma la decisione dell’Inter era già presa da tempo e non è cambiata. Il centrocampista non rientra più nei piani del club e i dirigenti nerazzurri l’hanno comunicato sia a lui sia ai suoi agenti. E da qui è partita una specie di braccio di ferro tra le parti. Perché Asllani vuole continuare a misurarsi in Serie A e ha rifiutato la corte di almeno un paio di club stranieri. Quello che maggiormente si era fatto sotto era il Betis, destinazione però a cui l’albanese ha detto no. Non un rebus di semplice soluzione, considerato che il giocatore fu pagato 14 milioni di euro dall’Inter tre estati fa e ora i nerazzurri vorrebbero ricavarne almeno 18", spiega La Gazzetta dello Sport.