Stefano Pioli vuole un centrocampista per rinforzare la rosa della sua Fiorentina. Ieri c’è stata la conferenza dell’allenatore, che ha le idee chiare per i suoi. E ha fatto il nome di Kristjan Asllani secondo il Corriere dello Sport:

“Il prescelto era Bernabé del Parma, che però ha preferito (per il momento?) restare in gialloblù. Resta l’obiettivo ambizioso Kristjan Asllani, che l’Inter deve piazzare ma alle sue condizioni, 18-20 milioni di euro. Una soluzione più economica porterebbe sempre a Parma, a Simon Sohm, caratteristiche e compiti in mezzo al campo diversi rispetto a Bernabé e prezzo più accessibile (circa 12 milioni), il primo a essere sondato in ordine di tempo.