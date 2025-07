Sky – Inter, Asllani può partire: c’è un sondaggio del Betis

Occhio al futuro di Kristjan Asllani, che in estate potrebbe lasciare l’Inter: c’è stato un sondaggio del Betis

Occhio al futuro di Kristjan Asllani, che in estate potrebbe lasciare l’Inter. Il centrocampista albanese non ha mai realmente convinto da quando è approdato a Milano e una sua partenza da qui a fine mercato non è da escludere.