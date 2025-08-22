Kristjan Asllani può saltare la sfida contro l'Inter di lunedì. A svelarlo è oggi il Corriere dello Sport, in attesa che l'operazione venga ufficializzata in queste ore dalle parti.
calciomercato
Asllani al Torino, attesa l’ufficialità. Ma può saltare l’Inter lunedì perché…
"Naufragato il trasferimento al Bologna – ingaggio, ma soprattutto la prospettiva di non essere inserito in lista Uefa le ragioni -, Asllani ha prontamente trovato una nuova sistemazione. Tanto che ieri era già a Torino per sostenere le visite mediche. Cambia anche la formula dell’operazione. In rossoblù, infatti, l’albanese si sarebbe trasferito a titolo definitivo (10 milioni), con il 40% sull’eventuale rivendita lasciato all’Inter. Il passaggio in granata, invece, avverrà in prestito oneroso (1,5 milioni), con diritto di riscatto fissato a 12, e, qualora dovesse essere esercitato, il club nerazzurro manterrà il 20% sulla rivendita.
Insomma, è stato necessario attendere quasi la fine di agosto, ma l’uscita di Asllani è stata definita. Era già stata prevista alla fine della stagione, ma, ponendo il veto ad un trasferimento all’estero, il centrocampista aveva ridotto i margini di manovra del club nerazzurro. Nel frattempo, durante l’estate, ha continuato a giocare, anche da titolare, come al Mondiale per club. Del resto, su professionalità e applicazione nulla da dire: la sua avventura in nerazzurro, durata tre stagioni, si è conclusa perché non c’è stato il salto di qualità atteso. Costato 14 milioni, tra prestito (4) e riscatto (10), l'ex Empoli ha messo insieme 99 presenze e 4 reti. Oggi verrà completato l’iter burocratico dell’affare. Non è da escludere che, essendo in programma proprio Inter-Torino lunedì sera, Asllani possa essere formalmente a disposizione della squadra granata solo all’indomani", si legge.
