Asllani al Torino, attesa l’ufficialità. Ma può saltare l’Inter lunedì perché…

"Naufragato il trasferimento al Bologna – ingaggio, ma soprattutto la prospettiva di non essere inserito in lista Uefa le ragioni -, Asllani ha prontamente trovato una nuova sistemazione. Tanto che ieri era già a Torino per sostenere le visite mediche. Cambia anche la formula dell’operazione. In rossoblù, infatti, l’albanese si sarebbe trasferito a titolo definitivo (10 milioni), con il 40% sull’eventuale rivendita lasciato all’Inter. Il passaggio in granata, invece, avverrà in prestito oneroso (1,5 milioni), con diritto di riscatto fissato a 12, e, qualora dovesse essere esercitato, il club nerazzurro manterrà il 20% sulla rivendita.

Insomma, è stato necessario attendere quasi la fine di agosto, ma l’uscita di Asllani è stata definita. Era già stata prevista alla fine della stagione, ma, ponendo il veto ad un trasferimento all’estero, il centrocampista aveva ridotto i margini di manovra del club nerazzurro. Nel frattempo, durante l’estate, ha continuato a giocare, anche da titolare, come al Mondiale per club. Del resto, su professionalità e applicazione nulla da dire: la sua avventura in nerazzurro, durata tre stagioni, si è conclusa perché non c’è stato il salto di qualità atteso. Costato 14 milioni, tra prestito (4) e riscatto (10), l'ex Empoli ha messo insieme 99 presenze e 4 reti. Oggi verrà completato l’iter burocratico dell’affare. Non è da escludere che, essendo in programma proprio Inter-Torino lunedì sera, Asllani possa essere formalmente a disposizione della squadra granata solo all’indomani", si legge.