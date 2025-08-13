E' ancora tutto da scrivere il futuro di Kristjan Asllani, ormai in uscita dall'Inter. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Torino, come vi abbiamo riportato, ma secondo Alfredo Pedullà sarebbe calda anche la pista Bologna.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Asllani, il Toro ci prova ma contatti diretti Inter-Bologna”
calciomercato
Pedullà: “Asllani, il Toro ci prova ma contatti diretti Inter-Bologna”
E' ancora tutto da scrivere il futuro di Kristjan Asllani, ormai in uscita dall'Inter. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Torino ma...
Ecco il post dell'esperto di mercato di Sportitalia:
"Esclusiva: Asllani, il Torino ci sta provando ma ci sono stati contatti diretti tra Inter e Bologna".
© RIPRODUZIONE RISERVATA