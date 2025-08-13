FC Inter 1908
Pedullà: “Asllani, il Toro ci prova ma contatti diretti Inter-Bologna”

Marco Macca Redattore 

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Kristjan Asllani, ormai in uscita dall'Inter. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Torino, come vi abbiamo riportato, ma secondo Alfredo Pedullà sarebbe calda anche la pista Bologna.

Ecco il post dell'esperto di mercato di Sportitalia:

"Esclusiva: Asllani, il Torino ci sta provando ma ci sono stati contatti diretti tra Inter e Bologna".

