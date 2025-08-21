Romano – Asllani al Torino, ‘here we go’: formula, cifre finali e tutti i dettagli

'Here we go', si chiude la telenovela Kristian Asllani. Il regista dell'Inter sarà un nuovo giocatore del Torino. Era stato vicino al Bologna, ma alla fine vestirà la maglia granata.
'Here we go', si chiude la telenovela Kristian Asllani: vestirà la maglia del Torino. Ecco formula, cifre finali e tutti i dettagli
Scambio dei documenti in corso tra le due società: Asllani sarà un nuovo centrocampista a disposizione di Marco Baroni.
Nelle prossime ore le visite mediche, è un'operazione da 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 12 milioni, con percentuale sulla futura rivendita del 20% per l'Inter in caso di riscatto. Se rimarrà nel 2026, il contratto col Torino sarà di tre anni. Questi tutti i dettagli svelati da Fabrizio Romano.
