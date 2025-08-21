Romano – Asllani al Torino, ‘here we go’: formula, cifre finali e tutti i dettagli

'Here we go', si chiude la telenovela Kristian Asllani: vestirà la maglia del Torino. Ecco formula, cifre finali e tutti i dettagli

'Here we go', si chiude la telenovela Kristian Asllani . Il regista dell'Inter sarà un nuovo giocatore del Torino . Era stato vicino al Bologna, ma alla fine vestirà la maglia granata.

Scambio dei documenti in corso tra le due società : Asllani sarà un nuovo centrocampista a disposizione di Marco Baroni.

Nelle prossime ore le visite mediche, è un'operazione da 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 12 milioni, con percentuale sulla futura rivendita del 20% per l'Inter in caso di riscatto. Se rimarrà nel 2026, il contratto col Torino sarà di tre anni. Questi tutti i dettagli svelati da Fabrizio Romano.