Kristjan Asllani ha tracciato la sua rotta e, almeno per ora, non sembra disposto a deviare. Il centrocampista albanese, in uscita dall’Inter, ha posto un paletto ben preciso nella valutazione delle offerte ricevute: accetterà solo destinazioni italiane, purché di alto livello e impegnate nelle competizioni europee.

"È intatta l’intransigenza di Kristjan Asllani nel considerare solo squadre italiane di livello alto e impegnate in Europa. Il centrocampista albanese, messo alla porta in maniera piuttosto plateale e fatto partire dall’inizio solo per necessità nell’amichevole contro l’Under 23, non ha dato spago al Sassuolo e aspetta con impazienza ancora Bologna e Fiorentina. Vista la precedente danarosa offerta da quindici milioni del Betis Siviglia rifiutata da Asllani, l’Inter non è intenzionata ad accettare destinazioni in prestito: il trasferimento dovrà essere o diventare definitivo".