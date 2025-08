"Lookman non ha presentato alcun certificato medico o chiesto permessi particolari. Per il momento la Dea ha deciso di non prendere provvedimenti verso il nigeriano che non si è presentato ieri a Zingonia. Ma non è esclusa una multa dopo attente valutazioni in queste ore vista la scelta del nigeriano. La squadra è in ritiro fino a giovedì mattina e lavorerà agli ordini di Ivan Juric come sempre in maniera intensa. Domani pomeriggio (ore 17) a Zingonia si disputerà l’amichevole contro il Monza a porte chiuse e anche allora si attenderà il suo arrivo al centro sportivo per sostenere l’allenamento individuale. Un lavoro che servirebbe per primo proprio a lui che deve recuperare dall’infortunio muscolare al gemello per tornare in condizione il prima possibile (che sia per l’Atalanta o per qualunque altra squadra)", sottolinea La Gazzetta dello Sport.