Lookman, l’Atalanta: “No promesse, solo un accordo verbale. E l’Inter sa…”

"La posizione dell’Atalanta su Lookman è chiara dal giorno uno, dunque anche dai giorni precedenti alla prima offerta “ufficiale” dell’Inter. E non è cambiata: il nigeriano è cedibile come molti (non tutti) i nerazzurri in rosa, ma alle condizioni del club, non del giocatore. Cedibile anche più degli altri, volendo: la filosofia societaria è sempre stata quella di avere gente felice di giocare nella Dea. Ma poi ci sono le logiche di mercato (leggi valutazioni) e gli obblighi contrattuali, da non confondere con altri “obblighi” a cui gli agenti di Lookman avrebbero fatto riferimento: alludendo ad una promessa di cessione in questa sessione di mercato per una cifra vicina ai 40 milioni. Niente più che un gentleman agreement verbale risalente alla scorsa estate, ha sempre fatto sapere l’Atalanta: l’unica assicurazione data a quei tempi è stata quella di un ok a fargli cambiare maglia, ma solo dietro congrua offerta".